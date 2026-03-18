İngiliz opera sanatçısı Isolde Roxby "Çanakkale Türküsü"nü yorumladı

İngiliz opera sanatçısı Isolde Roxby, Türk müziğinin önemli eserlerinden "Çanakkale Türküsü"nü yorumladı.

Uluslararası opera sahnelerinde yer alan Roxby, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi haftası dolayısıyla farklı kültürleri müzik aracılığıyla bir araya getiren eseri müzikseverlerin beğenisine sundu.

Şarkının piyano eşliği ve düzenlemesi Jomy Jai tarafından yapıldı. Piyano ve vokalin ön planda olduğu düzenleme ile eserin taşıdığı hüzün ve saygı duygusunun yalın bir anlatımla dinleyiciye aktarılması hedeflendi.

Çalışmanın yapımcılığını Yunus Dalgıç ve Hayrullah Şevik üstlendi. Uluslararası bir ekip tarafından hazırlanan proje, müzik aracılığıyla kültürler arası etkileşimi ortaya koyan çalışma olarak öne çıktı.

Guildhall School of Music & Drama mezunu olan sanatçı, "Cendrillon", "Eugene Onegin", "Die Freischütz", "Die Fledermaus", "Le Nozze di Figaro", "Don Giovanni" ve "La Boheme" adlı önemli eserlerde sahne aldı ve prestijli ödüllerin sahibi oldu.