İngiliz Donanması : Hürmüz Boğazı'nda Deniz Taşımacılığı Yüzde 90'ın Üzerinde Azaldı

LONDRA, 2 Mayıs (Xinhua) -- İngiliz Kraliyet Donanması, Ortadoğu'daki krizin başından bu yana Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı trafiğinin keskin şekilde düştüğünü açıkladı. Boğazdan günlük geçen gemi sayısının, yaklaşık 130'dan yüzde 90'ın üzerinde düşüşle 10'un altına gerilediği belirtildi.

Donanmadan cuma günü yapılan açıklamada, başkanlığını üstlendiği İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları tarafından yapılan izleme sonuçlarına atıfla, ABD ve İsrail'in İran'a karşı askeri operasyon başlattığı 28 Şubat'tan bu yana, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sularda, özellikle de boğazda meydana gelen olay sayısında "büyük artış" görüldüğü ifade edildi.

1 Mart ile 27 Nisan arasında toplam 41 güvenlik olayı kayda geçti.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, petrol tankerleri, sıvılaştırılmış doğalgaz gemileri ve konteyner gemileri de dahil olmak üzere yaklaşık 850-870 büyük ticari geminin an itibarıyla Körfez sularında mahsur kaldığını belirtti.

Açıklamaya göre yaklaşık 20.000 denizci bölgede mahsur kalmış durumda. Mürettebat değişimlerinin ciddi şekilde aksadığı belirtiliyor. Gemilere malzeme ulaşmaya devam etse de miktarının azaldığı, uzun süreli mahsur kalma durumunun denizcilerin ruh sağlığını etkileyebileceği kaydediliyor.

Açıklamada dikkatler Hürmüz Boğazı'na çevrilmişken, Somali açıklarında korsanlığın yeniden baş gösterdiği de belirtildi.

