Haberler

Akan trafikte inek kostümüyle sürücülere hız yapmayın uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de tiyatro oyuncusu İsa Gülaçtı, D-100 kara yolunda inek kostümü giyerek sürücülere 'Kurbanınız olayım hız yapmayın' yazılı pankart açtı. Hem mizah hem farkındalık yaratmayı hedefleyen Gülaçtı, sürücülerden olumlu tepkiler aldı.

DÜZCE D-100 kara yolu geçişinde inek kostümü giyen İsa Gülaçtı, sürücülere üzerinde 'Kurbanınız olayım hız yapmayın' yazlı pankart açtı.

Düzce'de tiyatro oyuncusu olduğu öğrenilen İsa Gülaçtı, bayramda trafikte sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyarmak için ilginç bir yola başvurdu. Üzerine inek kostümü giyen Gülaçtı, D-100 kara yolunda seyir halinde olan sürücülere elindeki 'Kurbanınız olayım hız yapmayın' yazlı pankartı gösterdi. İnek kostümlü genci gören sürücülerin bazıları araçlarından inip fotoğraf çektirirken bazı sürücüler de gülümsedi.

Amacının yolculuk yapanlara hem mizahla mesaj vermek ve farkındalık yaratmak olduğunu belirten Gülaçtı, "Hem yüzleri gülüyor, hem bilinçleniyorlar. Böyle bir şey düşündüm. Mesajlı bir espri oldu ama güzel oldu, anlamlı oldu. Kimse hız yapmasın, trafiğe kurban olmasın. Çok güzel tepkiler var. Fotoğraf çektirenler var, alkışlayanlar var, gülenler var. İnsanların hem moral niyetinde güzel bir şey oldu, bir etkinlik, farkındalık oldu. O yüzden ben çok mutluyum. Bence her sanatçının görevi bir farkındalık projesi yaratmak. Büyükşehirden memleketine giden vatandaşlarımı uyarıyorum yavaş gidelim, aheste aheste gidelim. Hızlı gitmeyelim, kurban olmayalım." diye konuştu.

Haber Kamera: Musa KESKİN/DÜZCE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i telefonla aradı

Bahçeli tarafını belli ediyor gibi! Telefonla arayıp bayramını kutladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu

Fenerbahçe'de de forma giymişti! Bursaspor aradığı golcüyü buldu
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım

Bu halini unutun! İbrahim Tatlıses'in değişimi şaşırttı
Milan'dan Icardi'ye teklif! Duyar duymaz cevapladı

Icardi'ye dev teklif! Duyar duymaz cevapladı
Afra Saraçoğlu ile Poyraz Yosmaoğlu çifti daha fazla kaçamadı! Madrid'de görüntülendiler

Daha fazla kaçamadılar!
Zamanlama manidar! Uygur Türkü anne için bakan devreye girdi, görevden alma geldi

Zamanlama manidar! Bakan devreye girdi, görevden alma geldi
Kılıçdaroğlu için atılan sloganlara Gürsel Tekin'den sert tepki

Gürsel Tekin'den zehir zemberek sözler: Bir grup başkanının görevi...
Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerinin keyfini yerine getirecek dev indirim geliyor