70 milyon TL'lik mal varlığını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çiftçilik yapan 78 yaşındaki Abdullah Kaptan, öldükten sonra kullanılmak üzere 70 milyon TL değerindeki mal varlığını Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çiftçilik yapan Abdullah Kaptan (78), öldükten sonra kullanılmak üzere toplam 70 milyon TL değerinde olan mal varlığını Jandarma Asayiş Vakfı'na (JAV) bağışladı.

İnegöllü çiftçi Abdullah Kaptan, tarla, ev ve yazlıklardan oluşan yaklaşık 70 milyon TL değerindeki mal varlığını, öldükten sonra kullanılmak üzere Jandarma Asayiş Vakfı'na bağışladı. Abdullah Kaptan'a, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, JAV Genel Müdürü Mehmet Boyraz, JAV Yatırım ve İştirakler Müdürü Hakan Başkaya tarafından plaket takdim edildi.

