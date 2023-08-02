İnegöl'deki Yangın 7 Saatte Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında başlayan yangın, 7 saat sonra kontrol altına alındı. Yangın, 9 fabrikaya daha sıçradı ve havadan ve karadan müdahale edildi. Can kaybı yaşanmazken, 4 fabrikada ağır hasar meydana geldi.

7 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında başlayan ve aynı kompleks içerisinde bulunan metal, kağıt, şişe-cam, inşaat, mobilya, iplik ve tekstil alanında üretim yapan 9 fabrikaya daha sıçrayan yangın, 7 saat sonra kontrol altına alındı. İçlerinde kimyasal maddelerin de olduğu fabrikalarda, zaman zaman patlamalar meydana gelirken, 110 dönümlük alanın 70 dönümlük kısmında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Semih ŞAHİN- Mehmet İNAN/ İNEGÖL (Bursa), -