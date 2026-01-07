Haberler

İnegöl'de Kavşaktan Dönüş Yapan Otomobil Yaya Geçidinde 2 Kişiye Çarptı: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönüş yapan otomobil, yaya geçidindeki iki kadına çarparak yaralanmalarına sebep oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kavşaktan dönüş yapan otomobil, yaya geçidinde Kübra B. (30) ile Arzu Y.'ye (35) çarptı. 2 yaralı, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndan Hastane Caddesi'ne dönüş yapan Emre D.'nin (28) kullandığı 34 DYM 598 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Kübra B. ile Arzu Y.'ye çarptı. Kübra B. ile Arzu Y. savrulup düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
