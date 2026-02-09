Haberler

Bursa'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı 1 kişi yaralandı

Bursa'da otomobilin yaya geçidinde çarptığı 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaya geçidinde bir otomobilin çarpması sonucu 30 yaşındaki Burak A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin yaya geçidinde çarptığı 1 kişi yaralandı.

Ufuk S. (36) idaresindeki 16 BID 977 plakalı otomobil, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 3 kişiye çarptı.

Kazada yaya Burak A. (30) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Burak A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel
Haberler.com
500

