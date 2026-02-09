Bursa'da otomobil yayalara çarptı: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 3 kişiye çarptı. 2 kişinin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ufuk S. (36) yönetimindeki 16 BID 977 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yayaya, ardından trafik levhasına çarptı. Yayalardan 2'sinin hafif sıyrıklarla kurtulduğu kazada Burak A. (30) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.