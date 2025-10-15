Haberler

İnegöl'de Yabancı Uyruklu Kişi Ölü Bulundu

İnegöl'de Yabancı Uyruklu Kişi Ölü Bulundu
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir apartman dairesinde yabancı uyruklu bir kişi ölü bulundu. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yabancı uyruklu bir kişi, oturduğu apartman dairesinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen yabancı uyruklu kişi, kaldığı dairede arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu kişinin saatler önce hayatını kaybettiği tespit edildi. İddiaya göre, olayı ihbar eden arkadaşlarının ise polis gelmeden adresten ayrıldığı öğrenildi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
