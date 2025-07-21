İnegöl'de Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yol kenarında uyuşturucu satışı yapan Suriye uyruklu bir kişi yakalandı. Üzerinde 92 adet captagon hap bulunan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yol kenarında uyuşturucu satışı yapan Suriye uyruklu İsmail E. (18), jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yol kenarında uyuşturucu satıldığı istihbaratı üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Suriye uyruklu İsmail E. isimli şüpheli, Süleymaniye Mahallesi'nde satış yaparken, jandarma ekiplerini görünce koşarak kaçtı. Takiple yakalanan şüphelinin üzerinde, poşetlenmiş halde 92 adet captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber-Kamera Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel