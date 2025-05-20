İnegöl'de Traktör Kazası: 7 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çocuk, babasının kullandığı traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve çocuk hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Paşaören Mahallesi'ndeki bir tarlada Nur B. babası Mehmet B. idaresindeki traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel