Haberler

Köprüden düşen traktörün altında kalan sürücü iş makinesiyle kurtarıldı

Köprüden düşen traktörün altında kalan sürücü iş makinesiyle kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde köprüden dere yatağına düşen traktörün altında kalan sürücü, mahalle muhtarının getirdiği iş makinesiyle kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde köprüden dere yatağına düşen traktörün altında kalan sürücü Abdullah O. (65), mahalle muhtarının getirdiği iş makinesiyle kurtarıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi yolunda meydana geldi. İlçe merkezinden Kurşunlu Mahallesi'ne giden Abdullah O.'nun kullandığı 16 ZN 759 plakalı traktör, Hasanpaşa Köprüsü'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Demir korkulukları aşarak dere yatağına düşen traktör ters döndü. Abdullah O., traktörün altında kalarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu haber alan Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Hasan Karadeniz de iş makinesini alıp, kaza yerine geldi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin kontrolünde, muhtarın kullandığı iş makinesiyle traktör kaldırılarak kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

'KAZAYI DUYUNCA HEMEN KEPÇEYİ ALIP, GELDİM'

Kurtarma çalışmalarına destek veren muhtar Karadeniz, "Valla biz köydeydik. Arkadaşlar, 'Traktör devrildi' deyince geldik baktık. Vatandaşımız altında kalmış, ambulansımız falan sağlık ekipleri gelmiş. Ben hemen kepçeyi alıp geldim ve vatandaşımız sağ salim çok şükür kurtuldu. Allah razı olsun herkesten, yardım edenlerden de. Arkadaşımızın herhalde sıcaktan başı döndü. Köprüden aşağı düşmüş" dedi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor
Narin'in köyü ve 3 ilde seçim sürüyor! Tek adayın sözleri dikkat çekti

Narin'in köyü ve 3 ilde seçim sürüyor! Tek adayın sözleri dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir

Kurultay heyecanı sürüyor! Mustafa Destici'den salonu coşturan mesaj
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar

Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao Milli Takımı'nın otobüsü olay oldu

Dünya Kupası’na böyle gittiler!
Aykut Kocaman'dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim

Suskunluğunu bozup isyan etti: Ben bundan şikayetçiyim
Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth ile anlaştılar

Fenerbahçe seçimdeyken Sörloth bombası patladı

Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Göçmenler otobüste dehşet saçtı