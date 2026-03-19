Çarpışan 2 otomobilden biri bariyere, diğeri prefabrik yapıya vurdu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri savrularak yol kenarındaki prefabrik yapıyı devirdi, diğeri refüjdeki bariyerlere çarptı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunda Huzur Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Rüstem B. yönetimindeki 16 CAA 985 plakalı otomobil ile Muhammet D.Wnin kullandığı 80 ABJ 469 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yol kenarındaki prefabrik yapıya çarparken, diğer araç refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada araçlarda hasar oluştu.

