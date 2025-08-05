İnegöl'de Trafik Kazası: Bir Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Berkan Ö. yönetimindeki cip, Osman U.'nun otomobiline çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak karşı şeride geçti. Kazada yaralanan Osman U. hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bursa'dan İnegöl'e giden Berkan Ö. (20) yönetimindeki N-599-TD yabancı plakalı cip, Kalburt mevkisinde, aynı istikamette giden Osman U. (54) idaresindeki 34 BJE 774 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak karşı şeride geçti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Osman U. sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel