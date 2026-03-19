Bariyerleri Aşıp Yola Düşen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerleri aşarak alt yola düşen otomobilde bir bebek de dahil olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Rüştiye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Yasin A. (34) yönetimindeki 16 ANG 891 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarpıp aşan otomobil alt yola düşerken, sürücü ile eşi Şeyma A. (34) ve çocukları Sadık A. (11) ile 2 aylık Kerem A. yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
