Haberler

İnegöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yusuf M. (42) idaresindeki 16 Y 1705 plakalı hafif ticari araç, Huzur Mahallesi'nden Bursa istikametine seyir halindeyken, alt geçit mevkisinde Mustafa S. (52) yönetimindeki 16 CKU 02 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada 16 CKU 02 plakalı araçta bulunan sürücü Mustafa S. ile beraberindeki Leyla M. (39), Nezaket Ç. (51) ve Züleyha D. (36) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahale ettikten sonra İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Silivri'de tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tıra ok gibi saplandı! Korkunç kazadan geriye bu görüntü kaldı
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam geliyor
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Seyir halindeki araçtan 'İmdat' diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi

Araçtan "İmdat" diye bağıran kız çocuğu ekipleri harekete geçirdi
'Rabbim verdi' diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu

"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan kuyruğa girdi
Marmaray'da 2 grup arasında kavga! Genç kızlar olanları gülerek izledi

Malum saç traşlı 2 grup birbirine girdi, genç kızlar gülerek izledi
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı

Tartışmaların odağındaki hastane sessiz sedasız satıldı
Mehmet Şimşek ve Ali Babacan'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Sohbetin perde arkası: Biri anlattı diğeri dinledi
Liverpool'a sahasında soğuk duş! Darmadağın oldular

Ne olacak bu takımın hali?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.