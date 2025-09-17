İnegöl'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
M.H. (28) idaresindeki 16 MB 5742 plakalı otomobil, Huzur Mahallesi'nde H.Ö. (26) yönetimindeki 16 AEY 002 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile yolcular V.B. (30) ve B.B.S. (27) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel