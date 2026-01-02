Bursa'da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 35 yaşındaki G.A. ve 20 yaşındaki Y.A. yaralandı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
G.A. (35) idaresindeki 16 F 0849 plakalı hafif ticari araç, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde Y.A. (20) yönetimindeki 16 KLA 08 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel