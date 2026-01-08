Haberler

Bursa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan G. yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi, sürücü hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ara sokaktan çıkan TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan G. (18) yaralandı.

Kaza saat 18.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Karalar yolunda seyir halinde olan Hasan G. yönetimindeki 33 BCZ 69 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan Hakan Y. (41) idaresindeki 16 PK 840 plakalı TIR'ın arka kısmına çarptı. Kazada otomobil, TIR'ın altına girerken sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hasan G., İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Yıllardır gizlediği gerçeği açıkladı
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde

Fenerliler çıldıracak! Mert ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de onda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı