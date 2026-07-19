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Ters yönde giden motosiklet ile cip çarpıştı: 1 yaralı

Ters yönde giden motosiklet ile cip çarpıştı: 1 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ters yönde ilerleyen motosiklet ile cip kafa kafaya çarpıştı. Yaralanan sürücü, ambulans beklerken esnaf tarafından şemsiyeyle güneşten korundu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ters yönde seyreden motosiklet ile cip kafa kafaya çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Ş. (59), ambulans beklenirken çevredeki esnaf tarafından, şemsiyeyle güneşten korundu.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İddiaya göre, ters yönde ilerleyen Mustafa Ş. yönetimindeki 16 AGM 660 plakalı motosiklet, Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Atacan A. (30) idaresindeki 34 GPA 347 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet devrildi, sürücüsü Mustafa Ş. yola savrulup yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansın gelmesini bekleyen çevredeki esnaf, yolda yatan yaralıyı güneşten korumak için şemsiye açtı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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