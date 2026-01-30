Haberler

Tartıştığı husumetlisini tabanca ile vurup, kaçtı; 1 yaralı

Tartıştığı husumetlisini tabanca ile vurup, kaçtı; 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde husumetli iki genç arasında çıkan tartışmada, Yiğit D. isimli şahıs Mesut T.'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yiğit D. (18), tartıştığı husumetlisi Mesut T.'yi (19) bacağından tabanca ile vurarak kaçtı.

Olay, saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olan Yiğit D. ile Mesut T. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yiğit D., tabancasını çıkararak Mesut T.'ye defalarca ateş açtı. Mesut T. sağ bacağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mesut T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam

Boğaz'daki tarihi yalı icradan satışa çıktı! İşte istenen rakam
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı