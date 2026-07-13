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İnegöl'de Otomobil Tarlaya Savruldu: 1 Yaralı

İnegöl'de Otomobil Tarlaya Savruldu: 1 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, buğday tarlasına savrulup ters döndü. Kazada yaralanan sürücü Beyza D. hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarlaya savrulan otomobilin ters döndüğü kazada sürücü Beyza D. yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akhisar ile Alanyurt'u birbirine bağlayan yol üzerinde meydana geldi. Beyza D. yönetimindeki 16 JJF 08 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, ekili buğday tarlasına savrulup ters döndü. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, kazayı gören çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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