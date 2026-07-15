Haberler

Bursa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı

Bursa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu sürücü ve 6 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün devrildiği kazada sürücü ve 6 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Nihat Yıldız (49) yönetimindeki 16 SJS 05 plakalı servis minibüsü, yokuş aşağı giderken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki yamaca çarpan minibüs devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Nihat Yıldız ile minibüste bulunan 6 tarım işçisi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara Millet Bahçesi'nde 15 Temmuz töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinsi FETÖ şebekesiyle mücadelede rehavete kapılmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz'da FETÖ uyarısı
Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı

Bir isim daha suçladı: Beni de 90 milyon lira dolandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahıstan yarım milyon liraya yakın nakit çıktı

Vermemek için direndi, adeta bir servet çıktı! Koruma yöntemi şaşırttı
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Leandro Trossard, Beşiktaş'ta

Premier Lig'in yıldızı resmen Beşiktaş'ta
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

Kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı

Masaj yaptırmaya gittiği salondan cenazesi çıktı

Masaj salonunda sır ölüm! 55 yaşındaki muhtar tuvalette bulundu
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Erdoğan'ın duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı