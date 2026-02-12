Haberler

Refüje devrilen tankerin sürücüsü öldü

Refüje devrilen tankerin sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde virajda devrilen tanker kazasında sürücü Mehmet Gökbayrak hayatını kaybetti. Olay, Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde refüje devrilen tankerin sürücüsü Mehmet Gökbayrak (65), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu üzeri kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Mehmet Gökbayrak yönetimindeki 16 AGK 90 plakalı kuru beton tankeri, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi. Sürücü araçta sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökbayrak, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Gökbayrak, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinden saatler sonra ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar

Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar...
Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada

Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin ölümü kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Sınır komşumuzu kan gölüne çeviren olaylarda ölü sayısı 7 bini aştı

Olaylar durulsa da komşudan gelen acı bilanço korkunç
Benzin pompaya yansıdı! İşte akaryakıtta güncel fiyatlar

Akaryakıt zammı pompaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar...
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı

Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!