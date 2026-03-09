Haberler

Havaya ateş açtığı görüntüleri sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokak ortasında tabancayla havaya ateş açan bir kişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin tabancayla havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sanal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki toplarken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, İnegöl ilçesi Alanyurt bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş S. (27) sokak ortasında elindeki tabancayla peş peşe havaya ateş açtı. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmanın ardından kimliği tespit edilen şüpheli olis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
