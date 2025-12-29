Haberler

Otomobile iple bağlanıp çekilen köpek, bakıma alındı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücünün köpeğini aracının arkasına bağlayarak götürmesi, sanal medyada büyük tepki topladı. Belediye ekipleri, köpeği sahibinden alarak bakım merkezine götürdü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir sürücünün köpeğini aracının arkasına bağlayıp ilerlediği görüntüler, sanal medyada yayıldı. Belediye ekipleri, sahibinden aldıkları köpeği, bakımı için Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.

Olay, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu'nda meydana geldi. 33 BCZ 69 plakalı otomobili kullanan sürücü ve yanındaki köpeğini iple bağlayıp yol boyunca seyretti. Durumu fark eden diğer araç sürücülerinin cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, sanal medyada paylaşılınca tepki topladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın talimatıyla, köpeğin sahibinden alınarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldüğü bildirildi. Bakıma alınan köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
