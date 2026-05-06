Haberler

Demir sac kesimi yaparken parçalanan spiral taşı ile yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde demir sac kesimi yapan Yakup A., spiral taşının parçalanması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde demir sac kesimi yapan Yakup A. (31), spiral taşının parçalanması sonucu yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup A., evinin önünde spiral makinesiyle demir sac kesmeye başladı. Kesim sırasında spiral taşı aniden parçalandı. Kopan parçalar, Yakup A.'ya isabet etti. Derin kesiklerle yaralanıp kanlar içinde kalan Yakup A., arkadaşları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yakup A., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek

2 yıldır aydınlatılamayan Rojin Kabaiş olayında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedin yanmayan kısımlarını balyozla parçalamışlar

Kübra'nın cesedini önce yakmışlar, sonra daha beterini yapmışlar
Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı

Boşanma davası açtığı eşinden gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu

Takımı şampiyon olursa oyunculara vereceği ödülü canlı yayında duyurdu
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu

Yok böyle bir eşleşme!

Kübra Yapıcı cinayetinde kan donduran detaylar! Cesedin yanmayan kısımlarını balyozla parçalamışlar

Kübra'nın cesedini önce yakmışlar, sonra daha beterini yapmışlar
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç

Belediyeden görülmemiş teşvik! 10 çocuk yapana büyük ödül var
MHP Genel Sekreteri Ataman'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar

Dervişoğlu'na MHP'den zehir zemberek yanıt