Bursa'da seyir halindeki otomobile mermi isabet etti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti. Olayda yaralanan olmadı.

Olay, saat 22.30 sıralarında, Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu bulvarında meydana geldi. Mehmet K. (27) yönetimindeki 35 AZM 303 plakalı otomobile, seyir halindeyken yorgun mermi isabet etti. Gelen ses üzerine duran sürücü, aracın tavan kısmında mermi izine rastladı. Mehmet K., otomobilinin ön camının üzerinde de mermi çekirdeği de buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde ve çevrede inceleme yaptı. Silahı ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

