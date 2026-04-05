Bursa'da seyir halindeki otomobile mermi isabet etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki bir otomobile yorgun mermi isabet etti. Olayda yaralanan olmadı fakat sürücü, aracında mermi izi ve çekirdeği buldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında, Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu bulvarında meydana geldi. Mehmet K. (27) yönetimindeki 35 AZM 303 plakalı otomobile, seyir halindeyken yorgun mermi isabet etti. Gelen ses üzerine duran sürücü, aracın tavan kısmında mermi izine rastladı. Mehmet K., otomobilinin ön camının üzerinde de mermi çekirdeği de buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde ve çevrede inceleme yaptı. Silahı ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Donnarumma’nın penaltı notlarını çalan top toplayıcı çocuğu buldular

Yaptığı hırsızlık karşılıksız kalmadı!

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Donnarumma’nın penaltı notlarını çalan top toplayıcı çocuğu buldular

Yaptığı hırsızlık karşılıksız kalmadı!

Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler

Maçtan sonra ortaya çıktı! Kerem penaltıyı atarken neler olmuş neler