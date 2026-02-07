Servis aracından inen sürücüye minibüs çarptı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kullandığı servis minibüsünü yol kenarına park eden Nizamettin E. (56), ekmek almak için indiği sırada başka bir minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Ankara Yolu, ilçe girişinde meydana geldi. Ekmek almak için 11 ACH 473 plakalı servis minibüsünü yolun kenarına park eden Nizamettin E.'ye., aracından indiği sırada aynı yönden gelen Mesut Ç.'nin (40) kullandığı 16 AC 5902 plakalı minibüs çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan Nizamettin E. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kazayla ilgili soruşturmaya başlandı. Jandarma'nın gözaltına aldığı Mesut Ç., ifadesinin ardından adliyeye çıkartılacak.