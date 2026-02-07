Haberler

Bursa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili şarampole devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolunda seyreden A.G.T. (21) yönetimindeki 01 ATF 682 plakalı otomobil, Mezitler mevkisindeki virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Takla atıp ters bir şekilde duran araçtaki sürücü, yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel
