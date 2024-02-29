İnegöl'de park halindeki otomobilde yangın çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.
Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokağı'nda park halinde bulunan 11 ABK 805 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını kontrol söndürdü.
Araçta hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.