Bursa'da yoldan çıkan panelvanın sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoldan çıkan panelvanın sürücüsü M.Ö. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
M.Ö. (33) yönetimindeki 16 AFH 084 plakalı panelvan, İsaören ile Çayyaka kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel