Bursa'da Palet Fabrikasında İşçi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir palet fabrikasında çalışan işçinin bacaklarına makine devrildi. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında devrilen makinenin altında kalan işçi yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Eski Bursa yolu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren palet fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Mehmet Akif A.'nın (65) bacaklarına çalışma sırasında makine devrildi. Bacaklarından yaralanan işçi acı içerisinde yerde kalırken, durumu fark eden çalışma arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı işçi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
