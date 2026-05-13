Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 2'nci Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed K. (19) yönetimindeki 16 MC 4022 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Özkan D. (40) idaresindeki 16 ANA 933 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Özlem D. (42) ve Yusuf D. (11) ile motosikletteki Ammar K. (41) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ammar K., buradaki müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı