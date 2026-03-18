Bursa'da otomobil enerji nakil hattı direğine çarptı: 3 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, enerji nakil hattı direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 00.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Alihan B. (18) yönetimindeki 41 AGH 498 plakalı otomobil, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki enerji nakil hattı beton direğine çarptı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki yolcular Sercan A. (14) ve Arda Y. (18) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı