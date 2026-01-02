Bursa'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kullandığı otomobille dere yatağına devrildi. Olay sonrası yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.E. (55) idaresindeki 16 KKT 18 plakalı otomobil, Süleymaniye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonusu dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel