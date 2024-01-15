Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de otobüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler ve 7 yolcu yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler ve 7 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven bulvarı üzerinde meydana geldi.

Akhisar Mahallesi istikametinden, TOKİ konutları istikametine giden Selami Ataman (37) yönetimindeki 16 M 06145 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen ve otobüsün şeridine giren Muhammet Öztarakçı (23) idaresindeki 16 ACY 695 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan yolcular Ali Rıza Avcı (27) ile Gülse Demirkan (22) ve özel halk otobüsü sürücüsü ile yolcular Ömer Daldagül (15), Remzi Akdağ (52), Havva Akdağ (52), Khalida Zufarova (41), Hazen Hicran Yılmaz (25) yaralandı. Diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Muhammet Öztarakçı itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Trafik Kaza Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! 15-16 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? Salgın mı var, hastaneler doldu mu (RSV, İnfluenza, Koronavirüs)? Berke Bakay kimdir? Ipswich Town'ın ortaklarından Berke Bakay kimdir? 15-16 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Seçil Erzan mahkemesi ne zaman, bir sonraki davası ne zaman yapılacak 2024? Adana okular tatil mi, yarın Adana'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Adana KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Kahramanmaraş okular tatil mi, yarın Kahramanmaraş'ta okul yok mu? 16 Ocak Salı Kahramanmaraş KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Rize okular tatil mi, yarın Rize'de okul yok mu? 16 Ocak Salı Rize KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Trabzon okular tatil mi, yarın Trabzon'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Trabzon KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Galatasaray - Kayserispor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Kayserispor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Giresun okular tatil mi, yarın Giresun'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Giresun KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Ordu okular tatil mi, yarın Ordu'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Ordu KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Tokat okular tatil mi, yarın Tokat'ta okul yok mu? 16 Ocak Salı Tokat KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Amasya okular tatil mi, yarın Amasya'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Amasya KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı? Samsun okular tatil mi, yarın Samsun'da okul yok mu? 16 Ocak Salı Samsun KAR TATİLİ Valilik açıklaması var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title