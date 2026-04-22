Öğrencilerin bayrak hassasiyetini sosyal deneyle test ettiler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ilkokul öğrencileri, öğretmenlerinin dikkatlerini ve bayrak hassasiyetini ölçtükleri sosyal deneyi başarıyla geçti. Panoya bir köşesinden asılan Türk bayrağını fark eden öğrencilerin bayrağı düzelttiği anlar kameraya yansıdı.

İnegöl Cerrah İlkokulu'nda öğretmenler tarafından gerçekleştirilen sosyal deneyde, panoda asılı Türk bayrağı tek bir köşesinden sabitlenip, sarkar vaziyette bırakıldı. Teneffüse çıkan öğrencilerden dördü bayrağın düzgün olmadığını fark edince hiç tereddüt etmeden harekete geçti. Küçük öğrenciler, bayrağı özenle düzelterek olması gerektiği gibi panoya astı. O anlar okulun koridorundaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı