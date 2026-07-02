Bursa'da 'dikenli dantel böceği' görüntülendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, nadir görülen ve halk arasında 'dikenli dantel böceği' olarak bilinen Phyllomorpha laciniata cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışanlar, cam üzerinde farklı görünümüyle dikkat çeken bir böcek gördü. Yakından incelendiğinde böceğin, kanatlarındaki dantel desenini andıran yapısıyla dikkat çeken 'dikenli dantel böceği' olduğu anlaşıldı. Yumurtalarını sırtlarında taşıyan, dikenli kanatları ve nohut büyüklüğündeki örümceğe benzer yapısı olan nadir görülen böcek türü, çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı