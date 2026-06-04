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Kontrolden çıkan motosiklet, emniyet şeridindeki 2 motosiklete çarptı; 3 yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet, emniyet şeridindeki 2 motosiklete çarptı; 3 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, emniyet şeridinde bekleyen 2 motosiklete çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin emniyet şeridinde bekleyen 2 motosiklete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. Serdar A.'nın (16) kontrolünü yitirdiği 16 BZF 637 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde bekleyen Mahmut Y.'nin (26) kullandığı 16 BBS 997 plakalı motosiklet ile Barış U. (17) yönetimindeki 16 UB 808 plakalı motosiklete çarptı. Kazada 3 motosiklet sürücüsü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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