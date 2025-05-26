İnegöl'de Motosiklet Otomobille Çarpıştı: 2 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı, iş yeri ve araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Bedirhan K. (17) yönetimindeki 16 BIL 290 plakalı motosiklet, Civan Sokak'tan caddeye çıkış yapan Emre D. (26) yönetimindeki 10 AIC 566 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki Melih G. (18), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir işyerinin iş yerinin güvenlik ve araç kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.