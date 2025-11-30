İnegöl'de Motosiklet Kazası: Ana Sokaktan Çıkan Otomobile Çarpmamak İçin Fren Yapan Sürücü Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ara sokaktan çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yapan Hakan D. (47), motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi'nde meydana geldi. 16 BLL 753 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Hakan D., Yücel Sokak'tan caddeye çıkan otomobile çarpmamak için ani fren yaptı. Devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. Hakan D., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.