İnegöl'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet O. (26) idaresindeki 16 NLS 06 plakalı otomobil, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda 16 BGP 594 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklette bulunan Önder B. (43) ve Emin B. (58) ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Önder B, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Emin B'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.