İnegöl'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
K.K. (53) idaresindeki 16 AYN 257 plakalı hafif ticari araç Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde, A.F. (63) yönetimindeki 16 MC 3299 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel