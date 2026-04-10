İnegöl'de motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet ve bisikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü Y.E. ve bisiklet sürücüsü H.K. ile yolcu A.A. tedavi altına alındı.
Y.E. (17) yönetimindeki 16 CAE 138 plakalı motosiklet, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde H.K'nin (12) kullandığı bisikletle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.A. (18) yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Kadir İnci