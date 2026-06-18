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Motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

Motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Park yolu caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Muhammed E. (27) idaresindeki 16 MC 2741 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken sola dönüş yapmaya çalışan Yavuz O. (64) yönetimindeki 16 YAE 85 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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