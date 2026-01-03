Bursa'da mobilya fabrikasında çalışan işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çalışan 48 yaşındaki F.U., daire testeresi ile ahşap kesimi sırasında sağ el parmaklarından yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çalışan F.U. (48), daire testeresiyle ahşap parça kesimi yaptığı sırada sağ el parmaklarından yaralandı.
F.U, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı işçi, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
