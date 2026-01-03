Haberler

Bursa'da mobilya fabrikasında çalışan işçi yaralandı

Bursa'da mobilya fabrikasında çalışan işçi yaralandı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çalışan 48 yaşındaki F.U., daire testeresi ile ahşap kesimi sırasında sağ el parmaklarından yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çalışan işçi, yaralandı.

Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çalışan F.U. (48), daire testeresiyle ahşap parça kesimi yaptığı sırada sağ el parmaklarından yaralandı.

F.U, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı işçi, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

