Elektrik akımına kapılan tekniker ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden mobilya fabrikasına yük asansörü montajı yapan 21 yaşındaki tekniker, elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan elektrik teknikerinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
ASANSÖR MONTAJI SIRASINDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi, 282'nci Sokak'ta yapımı devam eden mobilya fabrikasında meydana geldi. Elektrik teknikeri Doğancan L., fabrikanın yük asansörünün montajını yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan tekniker, arkadaşlarının yardımıyla kurtarılarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doğancan L., buradaki ilk tedavisinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.