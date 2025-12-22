Haberler

Elektrik akımına kapılan tekniker ağır yaralandı

Elektrik akımına kapılan tekniker ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
Elektrik akımına kapılan tekniker ağır yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden mobilya fabrikasına yük asansörü montajı yapan 21 yaşındaki tekniker, elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan elektrik teknikerinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında yük asansörü montajı sırasında elektrik akımına kapılan tekniker Doğancan L., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ASANSÖR MONTAJI SIRASINDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi, 282'nci Sokak'ta yapımı devam eden mobilya fabrikasında meydana geldi. Elektrik teknikeri Doğancan L., fabrikanın yük asansörünün montajını yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan tekniker, arkadaşlarının yardımıyla kurtarılarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doğancan L., buradaki ilk tedavisinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
İstanbul'un yanı başına açılacak! Türkiye'nin en uzun kaydırağında sona gelindi

İstanbul'un yanı başına açılacak! Türkiye'nin en uzununda sona gelindi
Sacha Boey'dan sürpriz transfer hazırlığı

Sacha Boey'un yeni takımını duyanlar şaşkın
Gurbetçi vatandaştan Hollanda'daki sağlık sistemine eleştiri

Gurbetçi, Avrupa'ya gittiğine bin pişman! Bir randevu bile bulamıyor
Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama
Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
title