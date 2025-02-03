İnegöl'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7'si öğrenci toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7'si öğrenci toplam 10 kişi yaralandı.
Ataman G. (25) idaresindeki 16 S 7672 plakalı öğrenci servis minibüsü, Cerrah Mahallesi'nde Nazan T. (47) yönetimindeki 16 AGA 253 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada servis minibüsünün sürücüsü, 7 öğrenci ile 1 rehber öğretmen ve otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel