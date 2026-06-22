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Yola dökülen mazotun neden olduğu kazalar kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda iki ayrı motosiklet kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi yaralanırken, anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı. Peş peşe kazalar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; bir araçtan yola mazot döküldü. Kayganlaşan yolda ilk kaza, sürücü Mehmet Y. (46) yönetimindeki 16 Y 1413 plakalı motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi ile oldu. Kazada sürücü ile arkasındaki yolcu Serpil Y. (39) yaralandı. Aynı cadde üzerinde kısa süre sonra ikinci bir kaza daha meydana geldi. Sürücü Hakan H. (23) yönetimindeki 16 BHP 580 plakalı motosiklet de yola dökülen mazot nedeniyle devrildi. Bu kazada da sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Peş peşe yaşanan kazalar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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